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Коронавирус в Киеве "захватил" Дарницкий и Днепровский районы: новые данные

26 мая, 13:19

Мила Князьская-Ханова

В городе за сутки COVID-19 нашли у 59 киевлян, больше всего – в левобережной части города

Количество киевлян, в которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 58 человек. Среди них – 16 медиков. Один случай – летальный.

"В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район – 12 больных, Днепровский – 10 и Деснянский – 8 случаев заболевания", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, среди заболевших – 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года и две девочки – 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года и трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 33 человека.

Всего за период пандемии в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От коронавирусной инфекции умер 61 человек, а выздоровели 393 жителя столицы.

Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 7:45 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

Отметим, Украина с 1 июня перейдет на третий этап выхода из карантина. В случае соответствия регионов трем условиям для смягчения ограничений будет разрешено открыть бассейны, спортзалы, пустят межобластные железнодорожные и автомобильные перевозки.

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статистика мэр Киева Виталий Кличко коронавирус дарницкий район

Источник: Сегодня

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