Коронавирус в Киевской области: что известно о новых случаях

В Киевской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще семь человек, по состоянию на утро 10 апреля общее число инфицированных в регионе – 140 человек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Новые случаи зафиксированы:
- 4 – в Киево-Святошинском районе (2 новых случая – в Вишневом, 1 – в Боярке, 1 – в Крюковщине; всего в районе зафиксирован 41 случая заражения);
- 1 – в Броварском районе (первый случай в селе Калита; всего в районе 5 случаев заражения);
- 1 – в Броварах (всего 5 случаев заражения);
- 1 – в Ставищенском районе.
Из них на стационарном лечении – 44 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 96 человек.
Число выздоровевших не изменилось, также, к счастью, за сутки нет новых летальных случаев.
По возрасту заболевших:
- 0-10 лет – 6,4%;
- 11-20 лет – 2,9%;
- 21-30 лет – 12,1%;
- 31-40 лет – 18,6%;
- 41-50 лет – 27,8%;
- 51-60 лет – 21,4%;
- 61-70 лет – 6,4%;
- 70 лет – 4,4%.
Подозрение на заражение имеют 583 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (152) и Обуховском (70) районах. Установлено медицинское наблюдение за 1607 контактными лицами.
Ранее в Киевской областной государственной администрации заявили, что могут максимально ограничить передвижение по региону уже на этих выходных. Также жителей области призвали минимально выходить из дома, так как при плохой ситуации с коронавирусом карантин может затянуться до осени.
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