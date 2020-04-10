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Коронавирус в Киевской области: что известно о новых случаях

10 апреля, 12:38

Наталья Руда

За сутки инфицирование подтвердилось еще у семи человек

В Киевской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще семь человек, по состоянию на утро 10 апреля общее число инфицированных в регионе – 140 человек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Новые случаи зафиксированы:

  • 4 – в Киево-Святошинском районе (2 новых случая – в Вишневом, 1 – в Боярке, 1 – в Крюковщине; всего в районе зафиксирован 41 случая заражения);
  • 1 – в Броварском районе (первый случай в селе Калита; всего в районе 5 случаев заражения);
  • 1 – в Броварах (всего 5 случаев заражения);
  • 1 – в Ставищенском районе.

Из них на стационарном лечении – 44 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 96 человек.

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Число выздоровевших не изменилось, также, к счастью, за сутки нет новых летальных случаев.

По возрасту заболевших:

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  • 0-10 лет – 6,4%;
  • 11-20 лет – 2,9%;
  • 21-30 лет – 12,1%;
  • 31-40 лет – 18,6%;
  • 41-50 лет – 27,8%;
  • 51-60 лет – 21,4%;
  • 61-70 лет – 6,4%;
  • 70 лет – 4,4%.

Подозрение на заражение имеют 583 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (152) и Обуховском (70) районах. Установлено медицинское наблюдение за 1607 контактными лицами.

Ранее в Киевской областной государственной администрации заявили, что могут максимально ограничить передвижение по региону уже на этих выходных. Также жителей области призвали минимально выходить из дома, так как при плохой ситуации с коронавирусом карантин может затянуться до осени.

Также смотрите в сюжете о ситуации с коронавирусом в мире:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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киевская область заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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