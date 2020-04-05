Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

В Киевской области продолжает расти число зараженных новым коронавирусом. Так, по состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, в регионе официально подтверждено 88 случаев заболевания. Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает Киевская обладминистрация.
В числе 88 зараженных – пятеро детей (трое из Козина, по одному из Лесников и Борисполя).
Кроме того, болеют:
- 30 взрослых – в Обуховском р-не: Козин, Романков, Украинка, Обухов;
- 19 – в Киево-Святошинском р-не: Вишневый, Боярка, Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка, Крюковщина, Свято-Петровское;
- семь – Борисполь;
- пять – Буча;
- по четыре – Вышгород и Белая Церковь;
- по три – Бровары и Ирпень;
- по два – в Васильковском р-не (Рославичи) и Мироновском р-не (с. Масловка);
- по одному – Фастов, Ворзель, Гостомель, Коцюбинское, с. Гнедин (Бориспольский р-н), с. Фурсы (Белоцерковский р-н), с. Зазимье (Броварской р-н), Ставище, с. Мостище (Макаровский р-н).
Из них на стационарном лечении 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 56.
Выздоровели – четыре человека (девушка, 21 год, из Броваров; мужчина, 51 год, из Белой Церкви; женщина, 34 года, из с. Дмитровка Киево-Святошинского р-на; женщина, 60 лет, из Обухова).
Умерли – пятеро (в т. ч. женщина 56 лет из Фастова).
Статистка зараженных по возрасту:
- 0 – 10 лет – 5,68%;
- 11 – 20 лет – 2,27%;
- 21 – 30 лет – 7,95%;
- 31-40 лет – 24,3%;
- 41 – 50 лет – 30,6%;
- 51 – 60 лет – 21,5%;
- 61-70 лет -4,54%;
- 70 лет – 5,68%.
Подозрение на заражение имеют 367 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (80) и в Обуховском (60) районах. Кроме того, подозрения в районах: Белоцерковском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Макаровском, Мироновском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Ставищенском и Фастовском.
А также в Березани, Белой Церкви, Борисполе, Бородянке, Боярке, Броварах, Буче, Василькове, Вышгороде, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене, Иванкове, Коцюбинском, Макарове, Обухове, Переяславе, Славутиче, Фастове и Яготине.
Установлено медицинское наблюдение за 1066 контактными лицами, говорится в сообщении обладминистрации.
Напомним, к утру 5 апреля в Киеве коронавирус подтвердили уже у 245 человек . За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 31 человека.
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