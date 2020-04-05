Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Два района резко выделяются на фоне остальных

В Киевской области продолжает расти число зараженных новым коронавирусом. Так, по состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, в регионе официально подтверждено 88 случаев заболевания. Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает Киевская обладминистрация.

В числе 88 зараженных – пятеро детей (трое из Козина, по одному из Лесников и Борисполя).

Кроме того, болеют:

30 взрослых – в Обуховском р-не: Козин, Романков, Украинка, Обухов;

19 – в Киево-Святошинском р-не: Вишневый, Боярка, Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка, Крюковщина, Свято-Петровское;

семь – Борисполь;

пять – Буча;

по четыре – Вышгород и Белая Церковь;

по три – Бровары и Ирпень;

по два – в Васильковском р-не (Рославичи) и Мироновском р-не (с. Масловка);

по одному – Фастов, Ворзель, Гостомель, Коцюбинское, с. Гнедин (Бориспольский р-н), с. Фурсы (Белоцерковский р-н), с. Зазимье (Броварской р-н), Ставище, с. Мостище (Макаровский р-н).

Из них на стационарном лечении 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 56.

Выздоровели – четыре человека (девушка, 21 год, из Броваров; мужчина, 51 год, из Белой Церкви; женщина, 34 года, из с. Дмитровка Киево-Святошинского р-на; женщина, 60 лет, из Обухова).

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Умерли – пятеро (в т. ч. женщина 56 лет из Фастова).

Статистка зараженных по возрасту:

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0 – 10 лет – 5,68%;

11 – 20 лет – 2,27%;

21 – 30 лет – 7,95%;

31-40 лет – 24,3%;

41 – 50 лет – 30,6%;

51 – 60 лет – 21,5%;

61-70 лет -4,54%;

70 лет – 5,68%.

Подозрение на заражение имеют 367 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (80) и в Обуховском (60) районах. Кроме того, подозрения в районах: Белоцерковском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Макаровском, Мироновском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Ставищенском и Фастовском.

А также в Березани, Белой Церкви, Борисполе, Бородянке, Боярке, Броварах, Буче, Василькове, Вышгороде, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене, Иванкове, Коцюбинском, Макарове, Обухове, Переяславе, Славутиче, Фастове и Яготине.

Установлено медицинское наблюдение за 1066 контактными лицами, говорится в сообщении обладминистрации.

Напомним, к утру 5 апреля в Киеве коронавирус подтвердили уже у 245 человек . За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 31 человека.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Коронавирус в Украине: статистика и все подробности из регионов" .

А тем временем напомним, как в условиях дефицита масок сшить ее самому:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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