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Десятки зараженных: Кличко озвучил новые данные по коронавирусу в Киеве

5 апреля, 12:16

Сергей Мартынец

Мэр рассказал, сколько среди заболевших женщин и мужчин

В Киеве коронавирус подтвердили уже у 245 человек. За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 31 человека. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека. Один случай – летальный. Вирус наступает. На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал он.

Кличко отметил, что среди новых инфицированных 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин от 19 до 78 лет. Один 71-летний пенсионер скончался. 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 21 – лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

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"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу. Другие границы Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", – добавил мэр.

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Напомним, в Украине с 6 апреля ужесточается карантин, чтобы предотвратить рост распространения COVID-19 накануне ожидаемого во второй половине месяца пика заболеваемости. В связи с этим и в Киеве вводят новые карантинные ограничения.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1251 случай коронавируса, 32 закончились летальным исходом. Растет и количество выздоровевших – их уже 25. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирения. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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