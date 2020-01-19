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Крещение в Киеве: на станции "Гидропарк" откроют еще один вход

19 января, 09:28

Вход будет работать только один день

Фото: Mykhailo Petelytskyy/Facebook

Фото: Mykhailo Petelytskyy/Facebook

На столичной станции метро "Гидропарк" на Крещение откроют дополнительный вестибюль. Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

Восточный вестибюль откроют, чтобы все желающие могли без проблем добраться до воды Днепра. Работать он будет только сегодня, 19 января, с 10:00 до 17:00.

Напомним, сегодня, 19 января, в Украине отмечают Крещение Господне. В этот день люди массово идут на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Спасатели рассказали, как избежать происшествий и опубликовали список правил безопасного празднования.

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Также мы сообщали, что в Киеве для проведения купаний подготовили несколько мест, где можно будет окунуться с минимальным риском и под присмотром спасателей, которые будут дежурить с семи утра до восьми часов вечера. Также неподалеку будут организованы медпункты.

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Кроме того, "Сегодня" писали, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего 2020, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение:

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Киев метро Крещение гидропарк вход

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