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Крестный ход в Киеве: безопасность верующих обеспечивают сотни спасателей

28 июля, 13:20

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций привлечены 350 бойцов ГСЧС и 42 единицы техники

В Киеве на мероприятиях в честь Дня крещения Украины-Руси безопасность граждан в местах проведения массовых акций обеспечивают спасатели Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 27 и 28 июля, когда в столице проходят мероприятия в честь празднования 1031-й годовщины крещения Киевской Руси, и сотни тысяч верующих вышли на крестный ход к Владимирской горке.

"Для того, чтобы жители и гости столицы безопасно отметили этот праздник, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве дежурят в местах проведения мероприятий. Так, к дежурству привлечены пешие патрули спасателей, которые по всех периметрах крестного хода обеспечивают безопасное ее прохождение", – говорится в сообщении.

Кроме того, по маршруту следования верующих выставлены автомобильные пожарные посты. Всего для обеспечения безопасного проведения мероприятий на протяжении 27 и 28 июля было привлечено 350 спасателей и 42 единицы техники.

Напомним, ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19 святых и пять чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих.

Также сообщалось, что на время мероприятий в честь годовщины крещения Киевской Руси-Украины, были внесены изменения в работу наземного транспорта на 28 июля.


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Тег спасатели, крестный ход, день крещения руси, ГСЧС

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