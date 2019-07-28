В Киев доставили 5 чудотворных икон и мощи 19 святых

Люди уверены, что иконы имеют целебную силу и могут спасти от самых тяжелых болезней

Ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19-ти святых 5-ть чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих. Люди уверены, что иконы имеют целебную силу и могут спасти от самых тяжелых болезней.

Старинные иконы со всей Украины и мощи святых, которых верующие почитают больше всего. Накануне на Владимирской горке – их празднично украсили цветами – Крестным ходом реликвии понесли в Киево – Печерскую Лавру - там святыни пробудут несколько дней, чтобы каждый смог увидеть их – храм будет открыт круглосуточно.

Почаевской иконе Богородицы молятся, чтобы исцелиться от всех болезней, особенно – чтобы вернуть зрение. У Святогорской иконы Божьей матери просят освободить от онкологических недугов и от бесплодия. Здесь есть мощи Владимира и Андрея Первозванного.

Молодежь и люди старшего возраста ждали на Владимирской горке, чтобы услышать праздничный молебен. Верующих очень много – чтобы лучше разглядеть священное действо, они плотно разместились на опасно крутых склонах.

Чтобы люди могли безопасно пройти по городу – на улицах дежурили усиленные кордоны полиции. Здесь люди со всей Украины.

"Нас здесь собралось прилично из Днепра. Более 7 автобусов. Желающих было еще больше. Самое главное, чтобы мы отстаивали православную веру, и чтобы мы выстояли в этом. Любим церковь.", – делится одна из верующих.

Праздничный молебен на Владимирской горке начался в тринадцать часов. Возглавил его митрополит Украинской православной церкви Онуфрий.

"Я желаю всем счастья здоровья чтобы мы все помнили, что мы потомки князя Владимира, который приняв христианскую веру, изменил свою жизнь – из воинственного стал коротким и смиренным, любящим людей князем, будем его достойными потомками", – отметил он.

С Владимирской горки двинулись в Лавру. По дороге возложили цветы к памятнику Герою Небесной сотни – Михаилу Жизневскому.

По раскаленному городу они прошли несколько километров. В Лавру. Святыни внесли в храм – там сразу сформировалась очередь верующих.

"Вот, вы представьте – люди ехали со всех уголков Украины с востока и запада с юга и севера, ехали в автобусах в центр нашей страны - город-герой Киев. И вот пока ехали – молились. Люди шли и молились за мир и согласие в нашей стране. Шли за то, чтобы есть вражда, ненависть, злоба, которые стали нормой жизни, ушли в прошлое, а чтобы у нас опять вернулось толерантное отношение друг к другу и был мир и спокойствие", – отметил Вадим Новинский народный депутат.

Море людей заполонило затопило дворик Лавры. Валентина стоит в конце очереди в церковь, в которой разместили реликвии. Говорит, стоять будет сколько угодно.

"Будем стоять, будем стоять и в море людей. Не устаем, очень хочется", – делится женщина.

В церкви говорят, пускать людей будут несколько дней.

Как сообщалось, в Киеве связи с проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре уже с самого утра перекрыты для движения транспорта. Мы уже публиковали их перечень.

Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих.

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Также сообщалось, что Филарет потерял канонические права архиерея в Православной церкив Украины. Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

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