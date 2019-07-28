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День крещения Руси: в центре Киева 28 июля ограничат движение транспорта

28 июля, 08:08

Маршруты автобусов и троллейбусов изменили

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве на время мероприятий в честь годовщины крещения Киевской Руси-Украины, были внесены изменения в работу наземного транспорта на 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службах Нацполиции и КП "Киевпастранс". 

Так, 28 июля с начала движения до окончания мероприятий будет закрыто движение всех видов транспорта на улице Владимирской (от Большой Житомирской до Ирининской), Владимирском проезде, улице Софийской, Аллы Тарасовой, Малой Житомирской, Рыльском и Михайловском переулках, улице Михайловской, Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Большой Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской).

Движение общественного транспорта будет организовано:

- троллейбусы маршрута № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской пл.

Работа автобусов маршрута № 114 будет организована на участках: от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" к б-ру Шевченко по собственной схеме, далее ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – в обратном направлении по собственной схеме.

Отметим, что в Киеве связи с проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре уже с самого утра перекрыты для движения транспорта. Мы уже публиковали их перечень. Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих

Все фото и подробности празднования Дня крещения Руси в Киеве читайте в материале "Сегодня": "День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн". 

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Тег транспорт, Киев, крестный ход, день крещения руси

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