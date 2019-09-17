Крытая галерея на Подоле шокировала киевлян

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Крытая галерея для пешеходов возле Гостиного двора пришла в полный упадок. На участке от памятника "Самсону" к скверу на Контрактовой, где установлен памятник Сагайдачному, – невозможно пройти. Доски, по которым ходят пешеходы, в некоторых местах отвалились и в проемах между ними можно повредить ноги.

"В дождь между досками образовываются большие лужи и ходить приходится по проезжей части, где много машин. А в темное время суток доски поднимаются в разных местах и больно бью по ногам, можно покалечиться. Никому нет дела до этого бардака", – жалуется киевлянин Олег Сахнюк.

В КГГА обещают взять вопрос с непригодной крытой галереей возле Гостиного двора под контроль.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Мы отправим на место инспектора, чтобы он оценил ситуацию и принял меры. Скорей всего, будет составлено предписание на балансодержателя территории, с требованием привести пешеходную крытую галерею в надлежащее состояние", – заверил "Сегодня" Тарас Панчий, начальник управления контроля за благоустройством КГГА.

Напомним, что в Киеве во многих дворах многоэтажек не хватает детских площадок, а спортивные комплексы приходят в негодность. В частности, с подобной проблемой столкнулись жители Радужного массива.

Тем временем, помимо отсутствия во дворах детских и спортивных площадок киевляне страдают от стихийных свалок, которые устраивают прямо у жилых домов.

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