Парки Киева: почему пропадают детские площадки
В парке "Позняки" убрали детскую площадку, так как она уже не подлежала ремонту
Во дворах столичных многоэтажек не хватает детских площадок. В частности, местные жители жалуются, что в парке "Позняки" была большая детская площадка, на которой каждый день играли сотни детей. Внезапно она исчезла, а детям негде играть. Многих людей интересует, вернут ли ее к лету.
Директор Дарницкого КП СЗН Людмила Филинская сообщила, что отсутствие детской площадки стало большой проблемой для десятков жилых домов, построенных вокруг парка "Позняки".
"В парке была детская площадка, но она пришла в негодность. Было много обращений и жалоб от жителей. Сотрудники нашего коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений ремонтировали детали площадки, пока это было возможно. Увы, дошло до того, что основа детской площадки начала разваливаться и уже не подлежала ремонту. Наши сотрудники ее демонтировали. Понимая, что площадка нужна детям, мы сделали бюджетный запрос через Дарницкую РГА с просьбой выделить средства на установку новой площадки. Но на данный момент для этого нет средств. Мы обращались за помощью и к депутатам Киеврады, но желающих выделить деньги пока нет", – рассказала "Сегодня" Филинская.
Ранее сообщалось, что в Гостомеле под Киевом часть детской площадки во дворе жилого дома провалилась под землю.
Напомним, в Киевской области на территории детского сада в селе Андреевка Макаровского района во время проведения земляных работ нашли шесть взрывоопасных минометных мин времен Второй мировой войны. После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории специалистами ГСЧС были подняты на поверхность шесть минометных мин, которые изъяты и обезврежены на специальном полигоне.
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