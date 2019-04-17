Парки Киева: почему пропадают детские площадки

В парке "Позняки" убрали детскую площадку, так как она уже не подлежала ремонту

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Во дворах столичных многоэтажек не хватает детских площадок. В частности, местные жители жалуются, что в парке "Позняки" была большая детская площадка, на которой каждый день играли сотни детей. Внезапно она исчезла, а детям негде играть. Многих людей интересует, вернут ли ее к лету.

Директор Дарницкого КП СЗН Людмила Филинская сообщила, что отсутствие детской площадки стало большой проблемой для десятков жилых домов, построенных вокруг парка "Позняки".

"В парке была детская площадка, но она пришла в негодность. Было много обращений и жалоб от жителей. Сотрудники нашего коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений ремонтировали детали площадки, пока это было возможно. Увы, дошло до того, что основа детской площадки начала разваливаться и уже не подлежала ремонту. Наши сотрудники ее демонтировали. Понимая, что площадка нужна детям, мы сделали бюджетный запрос через Дарницкую РГА с просьбой выделить средства на установку новой площадки. Но на данный момент для этого нет средств. Мы обращались за помощью и к депутатам Киеврады, но желающих выделить деньги пока нет", – рассказала "Сегодня" Филинская.

Ранее сообщалось, что в Гостомеле под Киевом часть детской площадки во дворе жилого дома провалилась под землю.

Напомним, в Киевской области на территории детского сада в селе Андреевка Макаровского района во время проведения земляных работ нашли шесть взрывоопасных минометных мин времен Второй мировой войны. После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории специалистами ГСЧС были подняты на поверхность шесть минометных мин, которые изъяты и обезврежены на специальном полигоне.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.