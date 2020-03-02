Куда в Киеве отправляют отходы из уличных разноцветных контейнеров (инфографика)

В Киеве становится все больше специальных контейнеров, в которые можно отправить мусор, пригодный для дальнейшей переработки – стекло, пластик и бумагу. Разноцветные полусферы сейчас можно встретить и в центре, и на окраинах. Что дальше происходит с собранным вторсырьем – объяснили в общественной инициативе Kyiv Green City, подготовившей для киевлян инфографику.

Также в инициативе уточнили что сейчас отходы из цветных контейнеров отправляют на частные сортировочные линии. Однако, далеко не все собранное оказывается пригодным для переработки.

"Из всех отдельно собранных в контейнеры сухих отходов удается отправить небольшой процент на переработку. В частности потому, что киевляне или неправильно собирают, или не до конца понимают, что в контейнер отправлять. Чтобы отсортировывать значительную часть, Киеву нужен один, а лучше – два мощных завода МБТ (механико-биологической технологии)", – рассказали в Kyiv Green City.

Ну а пока отбракованный мусор из цветных контейнеров отправляют туда же, куда и смешанные отходы – на захоронение или на сожжение.

Ранее, в начале февраля 2020-го, в Киеве стартовал новый пилотный проект по раздельному сбору отходов. Так, в центре столицы установили большие "колокола" – отдельно для стекла, бумаги и пластика. К каждой точке, где установлены такие контейнеры, приезжают специальные машины, которые вывозят мусор, не смешивая его в одну кучу.

Напомним, весь мусор столицы принимают два уже давно переполненных полигона — № 5 и № 6. Первый планово собираются закрыть в 2021 году. А последние заявления о появлении в Киеве мусороперерабатывающего завода были в июне. Тогда власти убеждали, что для комплекса мощностью в 700 тысяч тонн в год отобрали потенциальные участки и уже начато проектирование. Мэр Виталий Кличко, в свою очередь, оценивал постройку такого завода в 50 млн евро. Что с этими планами сейчас — неизвестно.

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