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#KyivNotKiev: Facebook заменила написание названия столицы Украины

26 июня, 21:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Кулеба заявил, что МИД настойчиво «точит» всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv

Социальная сеть Facebook официально изменила написание столицы Украины правильной транслитерацией – Kyiv. Также соцсеть будет подсказывать юзерам именно такое написание украинской столицы, а не транслитерацию с русского языка.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Я рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу", – написал Кулеба в сообщении.

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Министр рассказал о "десятках и сотнях писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы – от европейских до западного побережья США".

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Также в соцсети переключили все на использование Kyiv – отныне адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию.

"Этот важный шаг поможет нам исправить #KyivNotKiev и в остальных киберпространствах. Это очень важная вещь. Всего две маленькие буквы, которые формируют массовое сознание англоязычного мира и приучают к пониманию, что Украина – это Украина", – резюмировал Кулеба.

Напомним, что ранее международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с Kiev на Kyiv.

Кроме того, крупнейший аэропорт мира "переименовал" украинские города и теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации.

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Киев Facebook Украина Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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