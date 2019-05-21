Крупнейший аэропорт в мире "переименовал" украинские города
Новый аэропорт Стамбула теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации
Вслед за аэропортом им. Кемаля Ататюрка, который в марте "украинизировал" английскую транслитерацию Киева, еще одна стамбульская воздушная гавань присоединилась к международной инициативе МИД Украины CorrectUA.
Как сообщили на странице Министерства в Faсebook, претендующий на звание крупнейшего в мире новый аэропорт Стамбула будет указывать названия четырех украинских городов в украинской, а не русской транслитерации.
"Крупнейшая воздушная гавань в мире İstanbul Havalimanı приобщается к CorrectUA и отныне пассажиры аэропорта встречать #KyivNotKiev #LvivNotLvov #OdesaNotOdessa #ZaporizhzhiaNotZaporozhye!" – заявили украинские дипломаты, сопроводив это снимками.
Как сообщили в генеральном консульстве Украины в Стамбуле, администрация аэропорта активно шла навстречу дипломатам и "украинизировала" названия городов еще до официального открытия.
Напомним, что новый аэропорт Стамбула был открыт в марте этого года к 95-й годовщине основания Турецкой Республики. Торжественную церемонию посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган с супругой и рядом турецких министров.
Кроме того, ранее турецкие аэропорты в Анкаре и Анталии также начали использовать корректную латинскую транслитерацию Киева.
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