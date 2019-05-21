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Крупнейший аэропорт в мире "переименовал" украинские города

21 мая, 15:16

Новый аэропорт Стамбула теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации

Фото: Pixabay

Вслед за аэропортом им. Кемаля Ататюрка, который в марте "украинизировал" английскую транслитерацию Киева, еще одна стамбульская воздушная гавань присоединилась к международной инициативе МИД Украины CorrectUA.

Как сообщили на странице Министерства в Faсebook, претендующий на звание крупнейшего в мире новый аэропорт Стамбула будет указывать названия четырех украинских городов в украинской, а не русской транслитерации.

"Крупнейшая воздушная гавань в мире İstanbul Havalimanı приобщается к CorrectUA и отныне пассажиры аэропорта встречать #KyivNotKiev #LvivNotLvov #OdesaNotOdessa #ZaporizhzhiaNotZaporozhye!" – заявили украинские дипломаты, сопроводив это снимками.

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Как сообщили в генеральном консульстве Украины в Стамбуле, администрация аэропорта активно шла навстречу дипломатам и "украинизировала" названия городов еще до официального открытия.

Напомним, что новый аэропорт Стамбула был открыт в марте этого года к 95-й годовщине основания Турецкой Республики. Торжественную церемонию посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган с супругой и рядом турецких министров.

Кроме того, ранее турецкие аэропорты в Анкаре и Анталии также начали использовать корректную латинскую транслитерацию Киева.

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Тег Турция, аэропорт, Стамбул, переименование, украинизация, KyivNotKiev

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