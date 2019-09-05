"Ларечный" скандал: в Киеве к скульптуре Ежика подселили МАФ

/ Фото: Александр Марущак

В сквере на Рейтарской, где размещен памятник ежику в тумане, произошли неожиданные изменения. 28 августа здесь убрали старый ларек, который появился возле скульптуры сразу же после ее установки в сквере в 2007 году. Утром тут продавали кофе, а вечером алкоголь. Из-за этого там собирались шумные компании, что иногда вредило скульптуре, поскольку публика у киоска собиралась разная. Часто у ежика пропадал узелок из лапок, а однажды скульптуру даже сильно повредили, и ежа пришлось увозить на ремонт.

Но уже позавчера вечером на пустом месте, где остались только старые урны, появился новый киоск.

Судя по тому, как он установлен, тут вскоре может появиться еще один МАФ. Чем будут тут торговать – пока неизвестно, возможно, откроют кофейню или салон маникюра, которые традиционно сейчас появляются по всему городу.

"Увы, появления новых киосков возле Ежика – это системное паразитирование на произведениях скульптора Кости Скритуцкого. Яркий пример тому можно наблюдать на Пейзажной аллее, где уже плюнуть негде из-за всевозможных ларьков и будок, которые появились после установки тут наших арт- объектов. Эти торговые МАФы не просто портят общий вид Пейзажки, но и ухудшают пространство банальными результатами хозяйствования – мусор, алкогруппы, шум. Эти киоски как рыбы- прилипалы, которые пристраиваются к тонкому и деликатному искусству. При этом Костя Скритуцкий уже второй год не может продлить банальный договор аренды своей творческой мастерской", – рассказал "Сегодня" Федор Баландин, глава ГО "Киев. Стратегия 2025".

Он отметил, что местные жители очень обрадовались, когда "будка" из скверика исчезла. Там сразу стало просторно. Но, увы, радоваться пришлось не долго.

"Под вечер вторника сюда завезли и установили новую, "улучшенную". И, конечно же, никто не спросил мнения ни местных жителей, ни автора скульптуры. Коммуникация по установке "шедевра" современной городской архитектуры", по "доброй" киевской традиции, конечно же, отсутствовала", – заявил Федор Баландин.

Как писали новости "Сегодня", недавно памятник ежику в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.

Ранее сообщалось, что ежик становился пограничником.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Вместе с тем, смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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