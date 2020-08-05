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Отдых в Киеве под угрозой: кишечная палочка обнаружена на большинстве пляжей

5 августа, 17:52

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Купаться киевлянам можно только на 3 пляжах

В Киеве в результате исследований проб воды в водоемах возле столичных пляжей кишечная палочка, в появлении которой комунальщики ранее винили дожди, была обнаружена на 11 из них. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы Киева.

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Специалисты заявили, что исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Так, превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) выявлено на таких пляжах Киева, как: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Черторый" и "Вербный".

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В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха, без купания, пока не будет улучшения показателей качества воды.

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"Зафиксировано плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", запах на пляже "Галерный", водородный показатель – пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляж "Радуга", – также отметили в госслужбе.

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Следует заметить, что в состав киевского КП "Плесо" всего входит 14 пляжей, помимо упомянутых еще – пляжи "Троещина" и "Пуща водица", где нарушения не обнаружены.

Коммунальное предприятие и Киевская городская государственная администрация проинформированы о результатах проверки.

Напомним, на Азовском море отдыхающие снова заметили нашествие медуз, которых прибило к берегу после шторма.

Ранее в сюжете "Сегодня" рассказывалось об опасности, подстерегающей на пляжах:

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Киев пляжи кишечная палочка
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