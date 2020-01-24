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Львы Киевского зоопарка отпразднуют 11-летие

24 января, 15:45

Животным традиционно устроят львиную охоту

Фото: Киевский зоопарк

Фото: Киевский зоопарк

Четверо львов Киевского зоопарка отпразднуют 11-летие. В ближайшие выходные, 25-26 января, Геркулеса, Кристину, Вилию и Дарину будут угощать вкусностями в просторном вольере на "Острове зверей".

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, веселая забава, где львам приходится прыгать, искать и реализовывать другие свои охотничьи навыки, начнется в 12:00.

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Ранее горилла Тони в столичном зоопарке получил от своих друзей из Германии на новогодние и рождественские праздники подарок. Об истории, программе реконструкции и "звездах" столичного зверинца, одной из которых считается и Тони, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Напомним, в прошлом году Киевскому зоопарку выполнилось 110 лет. Нынешний директор Кирилл Трантин говорит, что сейчас они внедряют опыт английских зоопарков, которые уже не гонятся за высоким посещением или большим количеством животных.

А в октябре обитатели зоопарка отпраздновали Хеллоуин. Особенно этому были рады звери, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами.

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животные лев киевский зоопарк

Источник: Сегодня

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