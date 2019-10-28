Звери Киевского зоопарка празднуют Хеллоуин – фото

В Киевском зоопарке уже начали отмечать Хеллоуин. Особенно этому рады его обитатели, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами. Сейчас за этим могут понаблюдать и гости зоопарка: там опубликовали график угощения животных.
Вторник, 29 октября:
- 12.00 – черепахи (павильон "Остров зверей")
- 12.30 – летучие мыши
- 13.00 – львы
Средой, 30 октября:
- 12.00 – зубры, бизоны
- 12.30 – медведи
- 13.00 – дикие свиньи
Четвергу, 31 октября:
- 12.00 – еноты
- 13.00 – птицы в зимнем павильоне
- 13.30 – приматы
Пятница, 1 ноября:
- 12.00 – черепахи (павильон "Пустыня")
- 12.30 – слон
- 13.00 -тигры
Суббота, 2 ноября:
- 12.00 – зубры, бизоны
- 12.30 – медведи
- 13.00 – дикие свиньи
- 14.00 – львы
Воскресенье, 3 Ноября:
- 12.00 – дикие свиньи
- 12.30 – медведи
- 13.00 – тигры
- 14.00 – слон
Напомним, видео из Киевского зоопарка, на котором слон Хорас играет в песочнице, словно ребенок, набирает популярность в соцсетях. Игра с песком для слона это – как для человека душ принять, объяснили смотрители зоопарка игривость великана.
Хораса привезли в Киев из Ростова-на Дону семь лет назад еще малышом. Сейчас слоненок повзрослел и скоро, возможно, даже обзаведется семьей!
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