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Звери Киевского зоопарка празднуют Хеллоуин – фото

28 октября, 18:43

В зверинце покажут, как тигры, медведи и другие обитатели лакомятся тыквами

Фото: Киевский зоопарк, facebook.com/zoo.kiev.ua

Фото: Киевский зоопарк, facebook.com/zoo.kiev.ua

В Киевском зоопарке уже начали отмечать Хеллоуин. Особенно этому рады его обитатели, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами. Сейчас за этим могут понаблюдать и гости зоопарка: там опубликовали график угощения животных.

Вторник, 29 октября:

  • 12.00 – черепахи (павильон "Остров зверей")
  • 12.30 – летучие мыши
  • 13.00 – львы

Средой, 30 октября:

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  • 12.00 – зубры, бизоны
  • 12.30 – медведи
  • 13.00 – дикие свиньи

Четвергу, 31 октября:

  • 12.00 – еноты
  • 13.00 – птицы в зимнем павильоне
  • 13.30 – приматы

Пятница, 1 ноября:

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  • 12.00 – черепахи (павильон "Пустыня")
  • 12.30 – слон
  • 13.00 -тигры

Суббота, 2 ноября:

  • 12.00 – зубры, бизоны
  • 12.30 – медведи
  • 13.00 – дикие свиньи
  • 14.00 – львы

Воскресенье, 3 Ноября:

  • 12.00 – дикие свиньи
  • 12.30 – медведи
  • 13.00 – тигры
  • 14.00 – слон

Напомним, видео из Киевского зоопарка, на котором слон Хорас играет в песочнице, словно ребенок, набирает популярность в соцсетях. Игра с песком для слона это – как для человека душ принять, объяснили смотрители зоопарка игривость великана.

Хораса привезли в Киев из Ростова-на Дону семь лет назад еще малышом. Сейчас слоненок повзрослел и скоро, возможно, даже обзаведется семьей!

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Киев животные киевский зоопарк угощения тыквы

Источник: Сегодня

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