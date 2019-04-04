Люки, решетки и даже стулья: в Киеве дают вторую жизнь использованным тюбикам

Емкости от кремов и зубных паст начали собирать волонтеры

Люки, решетки и даже стулья: в Киеве дают вторую жизнь использованным тюбикам 2019-04-04T15:39:00+03:00 Другие новости Емкости от кремов и зубных паст начали собирать волонтеры

В Киеве дают вторую жизнь тюбикам: емкости от кремов и зубных паст начали собирать для переработки. Волонтеры уверяют, что это полностью экологически безопасно, а производители говорят, что из тюбиков можно создать сверхпрочные товары. Где принимают емкости для переработки – узнавали журналисты "Сегодня".

Из переработанных тюбиков изготавливают канализационные люки, решетки и стулья. Отправляют столичные тюбики на харьковский завод. Для переработки годятся только те, которые сделаны из полиэтилена. А еще тюбики обязательно должны быть чистыми.

Сейчас упаковки от кремов и зубных паст принимают только в нескольких крупных городах. Но производители говорят, что материала не хватает и убеждают людей не выбрасывать, а сортировать собственный мусор.

Напомним, в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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