Люки, решетки и даже стулья: в Киеве дают вторую жизнь использованным тюбикам
Емкости от кремов и зубных паст начали собирать волонтеры
В Киеве дают вторую жизнь тюбикам: емкости от кремов и зубных паст начали собирать для переработки. Волонтеры уверяют, что это полностью экологически безопасно, а производители говорят, что из тюбиков можно создать сверхпрочные товары. Где принимают емкости для переработки – узнавали журналисты "Сегодня".
Из переработанных тюбиков изготавливают канализационные люки, решетки и стулья. Отправляют столичные тюбики на харьковский завод. Для переработки годятся только те, которые сделаны из полиэтилена. А еще тюбики обязательно должны быть чистыми.
Сейчас упаковки от кремов и зубных паст принимают только в нескольких крупных городах. Но производители говорят, что материала не хватает и убеждают людей не выбрасывать, а сортировать собственный мусор.
Напомним, в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.
Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Люки, решетки и даже стулья: в Киеве дают вторую жизнь использованным тюбикам". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецпроект "Экожизнь по-харьковски": как в области сортируют отходы
"Сегодня" запускают серию публикаций об экологических проблемах Харькова и области
В Тернопольской области семья построила дом из отходов
Для строительства здания семейная пара использовала пять тысяч бутылок