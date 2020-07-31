Малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в героев из "Гарри Поттера" (фото, видео)

В Киеве на Почтовой площади необычно отметили день рождения популярной английской писательницы Джоан Роулинг. По случаю ее именин, которые писательница празднует сегодня, 31 июля, утром бронзовые малыши-основатели Киева приоделись в костюмы маленьких волшебников из серии книг о Гарри Поттере.

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По словам Владимира Журавля, автора памятника малышам-основателем, он сам очень любит истории про Гарри Поттера.

"Сегодня свой день рождения празднует популярная во всем мире писательница Джоан Роулинг. Мы решили поздравить ее от киевских художников и музыкантов, нарядив малышей на Почтовой площади в костюмы героев ее легендарного произведения. Ведь практически все в Украине если не читали, то смотрели фильм про Гарри Поттера. В этих книгах очень много добра, человечности, искренности, дружбы, ну и конечно же, волшебства. Именно этого не хватает нам сейчас. Чтобы добавить киевлянам позитива и волшебства, мы и придумали эту акцию с переодеванием бронзовых малышей-основателей Киева", – рассказывает сайту "Сегодня" Владимир Журавель.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Наряжать в костюмы волшебников бронзовых малышей помогал и корреспондент "Сегодня". Стоит отметить, что мы планировали так украсить памятник маленьким основателям Киева еще в прошлом году, но автор скульптуры решил хорошо к этому подготовиться.

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Костюмы традиционно были пошиты специалистами компании "Текстиль-Контакт".

Малышей одели в одежды двух факультетов Школы волшебников Хогвартс – Грифиндора и Слизерина. Кий превратился в Гарри Поттера. На нем шарфик его факультета Гриффиндор – красного цвета, а еще мантия, очки. В поднятой вверх руке – волшебная палочка, а на лбу – легендарная молния, правда, нарисованная мелом.

Щек, который держит в руках кораблик, станет другом Гарри Поттера – Роном Уизли. Он будто бы оживляет его при помощи философского камня, который они добыли вместе с Гарри. А Хорив станет Драко Малфоем – учеником факультета Слизерин, где учатся черные волшебники и не совсем добрые. Благодаря мантии на голове он станет мистическим и будет тянуться рукой к метле, чтобы на ней улететь. На нем шарфик Слизерина – зеленого цвета.

Княжна Лыбедь станет подругой Гарри – Гермионой Грейнджер. Она в шарфике факультета Гриффиндор, мантии, а на голове у нее шляпа волшебницы. В руках метла, а на скамейке, где она сидит, разложены книги про Гарри Поттера. Поскольку Гермиона очень любит читать, то ей придется читать книги о самой себе.

К памятнику Владимир Журавель пригласил квартет музыкантов Ставицких. Они сыграли несколько популярных произведений из фильма о Гарри Поттере, что придало акции совершенно волшебную атмосферу. А к ее окончанию Владимир Журавель приготовил небольшое чародейство.

Видео: Сегодня

Видео: Сегодня

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Также участники акции записали поздравление писательнице на английском языке.

Напомним, что традиция одевать памятник малышам-основателям на Почтовой площади зародилась в декабре 2018 года, в день рождения газеты "Сегодня" и в канун праздника святого Николая. Тогда мы подарили малышам теплые одежды – кожушки и шапочки, которые согревали их до средины февраля. Костюмы сконструировали и пошили мастера компании "Текстиль-Контакт" под чутким контролем автора памятника – известного киевского скульптора Владимира Журавля.

Не так давно маленьких основателей Киева переодевали к празднику Ивана Купалы.

А в 2019 году на Всемирный день вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишки. В таких нарядах добрейший киевский памятник встретил День города.

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