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Малыши-основатели Киева приоделись к новогодним праздникам (фото)

12 декабря, 11:48

Александр Марущак

Малыши в виде Кия, Щека, Хорива и их сестра Лыбедь получили праздничные новогодние теплые костюмчики

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Сегодня утром, 12 декабря, памятник основателям Киева на Почтовой площади снова преобразился. Малыши в виде Кия, Щека, Хорива и их сестра Лыбедь получили праздничные новогодние теплые костюмчики.

Напомним, что год назад утеплять памятник начали журналисты газеты "Сегодня" вместе с автором памятника Владимиром Журавлем и компанией "Текстиль-Контанкт", сотрудники которой пошили костюмы.

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Спустя год шубки, шапки и платье для Лыбеди отлично сохранились и мы снова украсили ими малышей. Как это происходило на Почтовой площади, читайте в ближайшее время.

Напомним, что на Всемирный день вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишкиот газеты "Сегодня" и группы компаний "Текстиль-Контакт". В таких нарядах добрейший киевский памятник встретил День города.

Также маленьких основателей Киева в начале сентября одели в наряды в виде черных штанишек, тельняшек и маек в честь возвращения пленных моряков, которые удерживались в России.

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Киев памятник Почтовая площадь

Источник: Сегодня

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