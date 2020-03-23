"Марш равенства" в Киеве перенесли из-за коронавируса

В Киеве переносят Марш Равенства-2020 и ПрайдМесяц на неопределенный срок. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Перенос связан с глобальной пандемией COVID-19, объявлением чрезвычайной ситуации на территории Киевской области и Киева, а также с введением карантинных мероприятий в Украине.

"Новая дата будет объявлена ​​после стабилизации ситуации и официального окончания карантина", – говорится в сообщении оргкомитета.

Напомним, ПрайдМесяц должен был начаться 17 мая и закончиться Маршем равенства 21 июня 2020 года. В этом году девиз прайда – "быть разными хорошо вместе". Организаторы обещают большое количество просветительных, художественных и развлекательных мероприятий в течение месяца накануне марша.

Традиционное правозащитное шествие в поддержку равных прав для ЛГБТ-сообщества происходит в столице несколько лет подряд. В нем принимают участие тысячи людей, в частности звезды, политики и иностранные дипломаты. Охраняют марш несколько тысяч правоохранителей, чтобы исключить столкновения с агрессивно настроенными противниками марша.

Тем временем после проведения референдума в Швейцарии за гомофобию теперь можно получить срок. Принятая поправка расширяет запрет на "публичные заявления или действия, унижающие человеческое достоинство, разжигающие ненависть и ставящие под угрозу мирное сосуществование общества" в отношении людей, исходя из их сексуальных предпочтений.

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