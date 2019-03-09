Марш за права женщин в Киеве: фото, видео и подробности

Полиция охраняла участников и ловила провокаторов, а у мужчин проверяли документы

Фото: Мила Князьская-Ханова

Марш за права женщин в Киеве: фото, видео и подробности Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2f1/1bd/5c82f11bd6089.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2f1/1bd/5c82f11bd6089.jpg 2019-03-09T00:50:00+02:00 Другие новости Полиция охраняла участников и ловила провокаторов, а у мужчин проверяли документы

В Киеве 8 марта прошел марш за права женщин. По словам тех, кто побывал на действе в прошлом, 2018 году, в 2019-м людей, принявших в нем участие, было больше. Заметно больше было и полиции: повышенные меры безопасности, как оказалось, были оправданы.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Так, за два часа до старта представители организаций правого толка собрались под памятником княгине Ольге – указанное место сбора марша. Пытаясь донести до участников "традиционные ценности", не все из них были настроены мирно.

"До самого марша очень активно вещали батюшки и другие за традиционные ценности. У них был свой мини-митинг, на час раньше. В какой момент те, кто шли на марш, оказались в кольце полиции. И туда же затесались провокаторы. Это был самый страшный из всех моментов – когда подходит ко мне одна из волонтерок, показывает фото парня, и говорит, что это известный радикал, который не раз обижал людей и обещал кого-то порезать на марше. Его полиция нашла и вывела из толпы, но не сразу", – рассказала волонтерка, работавшая на марше.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Участники пришли на акцию с плакатами, почти все были самодельными.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Чтобы попасть в колонну, нужно было пройти через кордон полиции.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

У мужчин при этом просили предъявить документы.





























































Тем временем, за несколько минут до того, как колонна выдвинулась в сторону Европейской площади, полиция задержала двух радикально настроенных противников марша. Их поместили в автозак. Координаторы митинга противников марша призвали участников подойти к полицейскому транспорту, чтобы вызволить товарищей.

В результате, толпа мужчин окружила автозак, который покидал Михайловскую площадь. Правоохранителям удалось оттеснить их и полицейский автобус все же покинул место митинга под прикрытием конницы.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

В сопровождении полиции колонна участников марша за права женщин также выдвинулась в путь.

"Прошли от Михайловской вниз до Майдана, потом до Европейской, и вниз до Почтовой. Очень много было полиции, я шла в хвосте колонны, за нами было наряда два, и еще полицейская конница. Вообще по маршруту было столько полиции и так мало людей, что показалось, что мы шли ради себя. Не было тех, кто услышит "кричалки", увидит плакаты" – рассказала волонтерка.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Между тем, такие меры безопасности помогли избежать множества инцидентов: по дороге в колонну несколько раз пытались пробраться провокаторы, а на подходе к Майдану Незалежности группа парней и вовсе прошлась впереди шествия, призывая "поддержать патриархат".

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Завершился митинг на Почтовой площади возле метро и фуникулера. Участники заполонили небольшую станцию подземки.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

"Человек около 600-700, на мой взгляд, пошли в метро, была небольшая давка и очередь", – рассказала волонтерка.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Между тем, радикально настроенные противники марша пытались отследить его участников после окончания акции.

"На выходе из метро "Олимпийская" уже стояли – мелкие, на вид школьники, в черно-красном. Обошла их стороной и прыгнула в такси. Остальные волонтеры тоже уже добрались до безопасных мест", – рассказала волонтерка.

Напомним, в регионах Украины, как и в Киеве, прошли марши за права женщин. Так, в Запорожье устроили акцию под девизом "Женщина – не кухонный комбайн". А в Харькове на собственный митинг вышли и противники гендерного равенства.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.