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Масштабная свалка угрожает Днепровской водопроводной станции: видео

12 ноября, 06:30

Горы мусора подбираются к водопроводной станции, которая питает водой треть Киева

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Масштабную свалку на окраине Киева обнаружили экологи. Горы строительного и бытового мусора возвышаются рядом с Днепровской водопроводной станцией. А ведь она питает водой треть столицы. И заставить убрать свалку никто не может.

Огромную свалку в Оболонском районе столицы заметил эколог Александр Соколенко. Эту территорию отвели под застройку жилья для ликвидаторов аварии на ЧАЭС. А потом здесь выросли горы мусора. А рядом – водопроводная станция.

"Вот объект стратегический, который обеспечивает водой пол Киева. В твердых бытовых отходах всегда попадаются лампы ртутьсодержащие. Это все утрамбовывается и может попасть в питьевую воду", – говорит Александр Соколенко, эколог.

Съемочную группу новостей "Сегодня" замечает охрана. Человек, который называет себя Александром, помойки не видит. Сюда завозят землю, чтобы поднять уровень почвы. Машины с мусором приезжают на свалку каждые полчаса. Председатель кооператива отказался нам объяснять, почему вместо домов на этой территории вырастает помойка.

Руководство водонапорной станции такое соседство возмущает. Свалка уже приближается к предприятию.

Анатолий Фурса, начальник управления Днепровоськой водопроводной станции Киева:

"Эта территория, где мы сейчас находимся – санитарная зона хлорного хозяйства. Здесь не должно быть никакой застройки. Не дай Бог, какая-то авария на хлорной хозяйстве, утечка хлора, это очень опасно".

Грозит свалка водопроводу? В экологической инспекции нам так и не сказали. А вот ликвидировать мусор обязали районную администрацию. Но чиновники с этим не согласны – говорят, убирать должны будущие жители кооператива. А пока должны нести уголовную ответственность.

Алексей Никитюк, руководитель отдела контроля за благоустройством и сохранения природной среды Оболонского района Киева:

"Мы в свою очередь обращались к экологической инспекции просили начислить убытки причиненные. Ответа мы, к сожалению, не получили"

А без заключения экоинспекции полиция не может определиться с наказанием. Поэтому пока на организаторов свалки ждет штраф – 1700 гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что под Киевом в лесу нашли огромную свалку хлеба. Сваленный в лесу хлеб обнаружили недалеко от села Фурсы возле Белой Церкви.

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Киев оболонь свалка водопровод

Источник: Сегодня

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