Медики больницы Павлова вышли на новый протест: что стало причиной (видео)

В Киеве медики психиатрической лечебницы Павлова снова вышли на протест. "Так жить нельзя, лечим души за копейки", – говорят участники протеста, которые вышли 18 мая на мирный митинг. Медики выстроились вдоль улицы Елены Телиги. Несмотря на дождь, в протесте приняли участие несколько сотен сотрудников медучреждения.

По данным медиков, зарплата врача лечебницы за прошлый месяц составила лишь 3000 грн. Речь идет о том, что сейчас практически отсутствует государственное финансирование заведения и больница не может оказывать адекватную помощь, поскольку оказалась на грани существования. Средств не хватает даже на закупку лекарств, не говоря уже об обеспечении питания, нормальных бытовых условий, а, тем более – для заработной платы врачам.

"Сотни людей нуждающиеся в помощи, окажутся один на один со своей болезнью! Мы этого не видим и не слышим, но каждый день, вот уже 234 года, врачи и мед персонал этой больницы лечат души и спасают жизни за копейки", – сказано в заявлении врачей.

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Врачи намерены продолжить протесты, если ситуация не изменится к лучшему.

Ранее на протест вышли медики Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе столицы. Утром 30 апреля сотрудники медучреждения устроили бойкот и отказываются работать за 3-5 тысяч гривен в условиях коронавируса.

Также сообщалось, что в конце марта в правительстве решили добавить мотивации врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Кабмин утвердил для них почасовую оплату, а парламент принял закон о надбавках в 300%. Впрочем, уже конец апреля, а с обещанными доплатами не сложилось. В некоторых областных центрах местные власти ищут средства в своих резервных фондах и доплачивает медработникам, сколько могут. Медики в Украине возмущены тем, что деньги обещали, но так и не выплатили.

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