Мобильный интернет в метро Киева: 4G запустили еще на шести станциях

В Киевском метрополитене 4G Internet со скоростью более 50 Мбит/c запустили еще на шести станциях.

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Об этом сообщает "Киевстар" в понедельник, 17 августа, на своей странице в Facebook.

Так, мобильный интернет стал доступен на центральных станциях – "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота".

Таким образом, 4G заявлен уже на 15 станциях столичной подземки.

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Напомним, что запуск мобильного интернета стал возможен после того, как Киевский городской совет утвердил соответствующий механизм. Речь идет о решении по оплате за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи и т.д.

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Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "4G в Киевском метро: когда появится и сколько будет стоить".

Отметим, что в столице не так давно прошел митинг против запуска сетей 5G. Протестующие под стенами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи, заявляли, что "излучение" 5G опасно для людей.

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