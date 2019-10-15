На Чернобыльской АЭС появился мурал с черной рукой

Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

На Чернобыльской АЭС появился новый большой мурал. На картине размером 18 на 58 метров изображены лошади и черная рука, которая контролирует стилизованую атомную энергию. Название работы – "Взгляд в будущее", автор эскиза – Валерий Коршунов. Концепцию выбрали из 24 претендентов, рассказали в пресс-службе Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

По данным предприятия, более половины опрошенных сотрудников станции поддержали создание мурала. Картину создали на восточной стене машинного зала, ее можно увидеть из окон офисов станции.

Так выглядел мурал в начале создания. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

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"Передовые технологии развиваются так же бурно, как восстанавливается природа в Зоне. Пришло время принять вызов и создавать свое будущее. Проект призывает посмотреть в возможное будущее ЧАЭС, где новейшие технологии, научные исследования, и простая работа людей могут создать будущее, которое изменит отношение к ЧАЭС и весь мир", – говорится в описании работы.

Эскиз проекта. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

Ранее известный итальянский художник Фабиански Батсфорд посетил Зону отчуждения и создал там четыре новых арт-объекта. Его черно-белые картины украсили стены нескольких зданий, они основаны на документальных кадрах.

Напомним, что Чернобыльская зона отчуждения признана одним из приоритетных туристических направлений на государственном уровне. За последние месяцы появились новые водные маршруты, которые будут работать до закрытия водной навигации.

Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Президент Владимир Зеленский даже дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев.

Напомним, больше 70 тысяч туристов, 80% из которых иностранцы, побывали в зоне отчуждения ЧАЭС за последние восемь месяцев 2019 года.

Смотрите видео, как Чернобыль превращают в туристическую зону:

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