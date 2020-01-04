"На дачи не забирали". После скандала в сети показали фото старых фонарей из Мариинского парка

Фото: КП "Киевгорсвет"

Коммунальное предприятие "Киевгорсвет" показало фото фонарей из Мариинского парка, замена которых спровоцировала в столице скандал.

В частности, активисты негодовали, что осветительные столбы в парке заменили "ширпотребом из строительного супермаркета", при этом на работы было потрачено более 18 миллионов гривен. По мнению активистов, в парке должны были поменять только сами лампы на более современные, а столбы – оставить. Коммунальщики при этом заявили, что новые столбы освещения были закуплены в Испании, а старые столбы имели пластмассовую основу, и только часть кронштейнов на них была из чугунного литья.

Слева – фонари, которые убрали из Мариинского парка. Справа – фонари из Испании, которые установили в парке за 18 миллионов гривен Реклама

Кроме того, коммунальщики опубликовали фото старых столбов, которые называли аварийными, однако никакой пластмассы на них не видно.

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"До своей утилизации данные опоры находятся на территории коммунального предприятия. Их состояние аварийное и опасное. (Невозможно допускать, чтобы такая опора упала или ее обвалили). Спасибо за ваше неравнодушие, но поверьте, на свои дачи их не забрали￼. И наше желание – двигаться в Европу, а не Советский Союза", – говорится в сообщении пресс-службы "Киевгорсвета".

Напомним, ранее киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца. Так, люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управдении делами также поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца.

Также новости "Сегодня" писали, что скандал вокруг реконструкции исторической улицы Кривой Вал разгорелся в Луцке. На ремонт выделили почти 5 млн гривен. Люди ждали, что на эти деньги отремонтируют, по крайней мере, коммуникации – им уже по 80 лет. Вместо этого – получили новые фонари и мостовую.

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