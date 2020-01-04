"На дачи не забирали". После скандала в сети показали фото старых фонарей из Мариинского парка

Коммунальное предприятие "Киевгорсвет" показало фото фонарей из Мариинского парка, замена которых спровоцировала в столице скандал.
В частности, активисты негодовали, что осветительные столбы в парке заменили "ширпотребом из строительного супермаркета", при этом на работы было потрачено более 18 миллионов гривен. По мнению активистов, в парке должны были поменять только сами лампы на более современные, а столбы – оставить. Коммунальщики при этом заявили, что новые столбы освещения были закуплены в Испании, а старые столбы имели пластмассовую основу, и только часть кронштейнов на них была из чугунного литья.
Кроме того, коммунальщики опубликовали фото старых столбов, которые называли аварийными, однако никакой пластмассы на них не видно.
"До своей утилизации данные опоры находятся на территории коммунального предприятия. Их состояние аварийное и опасное. (Невозможно допускать, чтобы такая опора упала или ее обвалили). Спасибо за ваше неравнодушие, но поверьте, на свои дачи их не забрали￼. И наше желание – двигаться в Европу, а не Советский Союза", – говорится в сообщении пресс-службы "Киевгорсвета".
Напомним, ранее киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца. Так, люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управдении делами также поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца.
Также новости "Сегодня" писали, что скандал вокруг реконструкции исторической улицы Кривой Вал разгорелся в Луцке. На ремонт выделили почти 5 млн гривен. Люди ждали, что на эти деньги отремонтируют, по крайней мере, коммуникации – им уже по 80 лет. Вместо этого – получили новые фонари и мостовую.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк