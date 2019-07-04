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На Ивана Купалы киевлян приглашают вспомнить древние обряды и попрыгать через огонь

4 июля, 12:34

Приближается самый мистический и колоритный праздник года

Фото: AFP

Приближается самый мистический и колоритный праздник года — Иван Купала. 6 и 7 июля снова можно вспомнить о древних обрядах наших предков и поучаствовать в веселых забавах. Рассказываем, где интересно провести время.

В Нацмузее народной архитектуры и быта Пирогово гостей ждут и в субботу, и в воскресенье. 6 июля посетителей познакомят с главными персонажами праздника — Купалой и Мареной.

"А еще проведем мастер-классы по плетению венков, которые считались обязательным оберегом для молодых девушек, и будем водить хороводы", — сообщили в музее.

Начало в 17:00. В воскресенье с 15:00 начнется концертно-развлекательная этнопрограмма — можно будет потанцевать, спеть песни, поучаствовать в конкурсах и даже увидеть модный показ украинской национальной одежды (входные билеты — 30—50 грн). 

В течение двух выходных, с 15:00 и до вечера, будут праздновать Ивана Купалы и в парке "Феофания". В субботу тут откроется площадка с бесплатными мастер-классами, состоится театрализованное представление от Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня", воссоздадут обряд "Проводы Мары на воду" и даже устроят шоу живого огня (оно начнется в 22:00). В воскресенье обещают этно-дискотеку и веселую водную битву "Горячие казаки и казачки".

"Берите с собой все, что может поливать и выдавать потоки воды, и приходите к нам на обливания", — призывают организаторы.

В этот же день проведут конкурс на лучший украинский наряд среди посетителей.

Оживут 6 июля древние традиции и в казацком поселке "Мамаева слобода" (ул. Донца, 2). Здесь, на берегу озера Красавица обещают разжечь огромный костер и воссоздать старинную мистическую атмосферу (билеты — 120 грн, бесплатно для служащих ВСУ, участников боевых действий, дошкольников, инвалидов). Также праздник "воды и огня" с поиском цветка папоротника обещают устроить в зоне отдыха на озере Корачун в Пуща-Водице, вход свободный.

Напомним, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку.


Также журналисты "Сегодня" проинспектировали пляжи Гидропарка.

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Тег Киев, ивана купала, празднование

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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