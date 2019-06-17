На Киев надвигается дождь с грозой: синоптики уточнили прогноз погоды

Для киевлян поход на пляж сегодня может обернуться ливнем – синоптики предупредили о непогоде

Фото: Анатолий Бойко

Сегодня не всем в Украине повезет с дождливой прохладой, а вот жителям столицы станет дышать легче – 30-градусную жару разбавит дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Киевской области сегодня дожди пройдут почти везде, хотя ближе к Черкасской области – в Мироновке, а также в районе Яготына все еще будет жара и палящее солнце.

А вот в крупных населенных пунктах области – Киеве и Белой Церкви – ожидаются дожди с грозой. Но, несмотря на приход непогоды, температура воздуха в столице все равно останется высокой – до +30 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в целом по Украине 17 июня ожидается жаркая погода в районе 27-30 градусов, на юге до +32. А вот дожди залью весь запад страны, Винницкую, Житомирскую и Черниговскую области.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

В то же время, пока Украина изнывает от жары, в России в июне выпал снег. Такой погоды не помнят даже старожилы Ямало-Ненецкого автономного округа. Как отмечалось, снежный покров достигал нескольких сантиметров.

Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:

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