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Погодная аномалия в России: в июне выпал снег

14 июня, 19:59

Такой погоды не помнят даже старожилы Ямало-Ненецкого автономного округа

Помимо Иркутской области России, которую в конце прошлого месяца накрыло метелью, погода также не балует жителей одного из районов российского Заполярья.

Так, несмотря на начало лета, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа РФ снег выпал.

"Зима уходить не собиралась… В Тазовском районе наблюдается аномальное природное явление – июньская метель. Последний раз в это время года снег выпал 12 июня 2017 года, но такой погоды не помнят даже старожилы", – сообщили в районной группе в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечается, снежный покров уже достигает нескольких сантиметров, однако на следующий день здесь ожидают повторение снегопада.

Мокрый снег ожидают и в большинстве районов расположенного по соседству с ЯНАО Ханты-Мансийского автономного округа

Напомним, что ранее в этом месяце в австралийском Квинсленде, который называют "штатом солнечного света", также неожиданно выпал снег.


Кроме того, как мы уже писали, тем временем в Киеве наблюдается по-настоящему адская жара - максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла + 30,8 °С.

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Тег Россия, погода, снег, непогода, метель, аномалия, ЯНАО

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Источники:

Сегодня , Интерфакс

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