Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

На Киев надвигается дождь с мокрым снегом

Сегодня, 14:47

Дневная температура воздуха поднимется до 8...10 градусов тепла

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
На Киев надвигается дождь с мокрым снегом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e4/a6f/5c90e4a6f30e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e4/a6f/5c90e4a6f30e5.jpg Другие новости Дневная температура воздуха поднимется до 8...10 градусов тепла

Ночью 20 марта в столице ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков в среду в Киеве будет переменная облачность, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков.

Завтра ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.Температура ночью 2-4° тепла, в днем 8-10°.

Ранее на кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко сообщили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.

Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году – 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.

Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, прогноз погоды, весна, мокрый снег, погода в Киеве

Вы сейчас просматриваете новость " На Киев надвигается дождь с мокрым снегом". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гройсман – в Тернополе, Рада рассматривает языковой закон, а в Украину идет похолодание: темы дня

Сегодня, 11:43

Центральные регионы США терзает непогода, а Розенко снова поговорит о монетизации субсидий

Украину накроют дожди: синоптики рассказали об ухудшении погоды

Сегодня, 09:24

Продолжаются погодные перепады – после солнца и тепла в Украину вернулась непогода

Погода в Киеве: столицу после потепления накроют дожди

Сегодня, 08:22

Днем в Киеве температура воздуха поднимется до 7...9 градусов тепла

ФОТОФАКТ. Киев накрыла первая в этом году яркая радуга

Вчера, 11:25

Киевляне смогли увидеть двойную радугу

Целую неделю кот выпрашивал мясо и куда-то его уносил

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Известная телеведущая 9 месяцев скрывала беременность (фото)

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Мыться каждый день - вредно

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Квашеная капуста: вы могли и не знать
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

О чем жалеют разведенные женщины

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы