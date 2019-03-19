На Киев надвигается дождь с мокрым снегом

Дневная температура воздуха поднимется до 8...10 градусов тепла

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На Киев надвигается дождь с мокрым снегом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e4/a6f/5c90e4a6f30e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e4/a6f/5c90e4a6f30e5.jpg 2019-03-19T14:47:00+02:00 Другие новости Дневная температура воздуха поднимется до 8...10 градусов тепла

Ночью 20 марта в столице ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков в среду в Киеве будет переменная облачность, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков.

Завтра ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.Температура ночью 2-4° тепла, в днем 8-10°.

Ранее на кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко сообщили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.

Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году – 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.

Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

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