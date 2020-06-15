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На Киев надвигается гроза

15 июня, 15:50

Наталья Руда Наталья Руда

Непогода ожидается и в Киевской области

В Киеве и области в понедельник, 15 июня, во второй половине дня ухудшатся погодные условия, ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайшие два часа и до конца дня 15 июня гроза, во время грозы шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,9 °С, что на 0,1 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года. Климатическая норма превышена на 10 °С. Таким образом, это был уже пятый температурный рекорд в столице с начала июня.

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Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке.

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Киев погода гроза погода в Киеве

Источник: Сегодня

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