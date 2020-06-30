На Киев надвигается гроза

В Киеве днем во вторник, 30 июня, ожидается гроза (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Так, днем температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов. Такая же погода – небольшая гроза и жара – ожидается и по Киевской области.

Отметим, что согласно данным синоптиков, гроза накроет Киев после полудня.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

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Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Новости "Сегодня" сообщали, что в результате непогоды, которая обрушилась на ряд западных областей, в Прикарпатье, Буковине и Закарпатье оказались затоплены десятки населенных пунктов, разрушена инфраструктура, погибли три человека.

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