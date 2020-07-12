Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

На Киев надвигается гроза

12 июля, 08:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мокрая погода сегодня будет по всей области

Сегодня в Украине температурные качели – где-то всего +16, а кому-то терпеть жару до +34. В столице в воскресенье тоже будет достаточно жарко, но высокую температуру размочит дождь с грозой.

Реклама

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Так, по всей области и в самом Киеве будет высокая температура воздуха, 27-29 градусов. При этом также везде ожидается дождь с грозой.

Накануне синоптик Наталка Диденко сообщала, что в Киеве дождь с грозой более вероятен во второй половине дня.

В тренде
В Киеве начали принимать документы в ПТУ: какие новые профессии можно получить без ВНО

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявляли, что ночь на 5 июля оказалась самой жаркой за последние 140 лет, так как ее температура не опустилась ниже +20,6 градуса. Предыдущее рекордное значение +20,5 градуса 1988 года. Таким образом рекорд превыше на 0,1 градуса. Метеорологи отметили, что всего с начала года в столице побито уже 24 температурных рекорда.

Напомним, 7 июля в Киеве ливень затопил дороги. Жители столицы подтопления заметили в нескольких районах города. В частности, о залитых водой улицах писали в соцсетях жители Святошинского района и Минского массива на Оболони.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дождь синоптики прогноз погоды гроза погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фонда
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фондаДругие новости
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)Другие новости
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фото
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фотоДругие новости
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
Взрыв на Позняках: под завалами нашли чудом выжившую кошку (фото)
Взрыв на Позняках: под завалами нашли чудом выжившую кошку (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять