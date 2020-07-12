На Киев надвигается гроза

Мокрая погода сегодня будет по всей области

Сегодня в Украине температурные качели – где-то всего +16, а кому-то терпеть жару до +34. В столице в воскресенье тоже будет достаточно жарко, но высокую температуру размочит дождь с грозой.

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Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Так, по всей области и в самом Киеве будет высокая температура воздуха, 27-29 градусов. При этом также везде ожидается дождь с грозой.

Накануне синоптик Наталка Диденко сообщала, что в Киеве дождь с грозой более вероятен во второй половине дня.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявляли, что ночь на 5 июля оказалась самой жаркой за последние 140 лет, так как ее температура не опустилась ниже +20,6 градуса. Предыдущее рекордное значение +20,5 градуса 1988 года. Таким образом рекорд превыше на 0,1 градуса. Метеорологи отметили, что всего с начала года в столице побито уже 24 температурных рекорда.

Напомним, 7 июля в Киеве ливень затопил дороги. Жители столицы подтопления заметили в нескольких районах города. В частности, о залитых водой улицах писали в соцсетях жители Святошинского района и Минского массива на Оболони.

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