Українська
$ 26,93
30,54
  1. Последние новости Украины

Температурные качели от +16 до +34 и грозы: где в воскресенье будет холодней всего

12 июля, 07:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодняшнюю жару в большинстве регионов размочат дожди

Сегодня в Украине синоптики предупреждают о резком похолодании, температура воздуха существенно опуститься в западных областях. Но на большей части территории страны будет жарко, на юге до +34. При этом почти везде дожди с грозами.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях сегодня будет холодней всего – всего 16-18 градусов, в Ровенской области столбик термометров будет показывать вообще +14. Кроме того, синоптики объявили в этом регионе штормовое предупреждение: сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/с; в Карпатах и на Закарпатье – сильные дожди.

В северных, восточных и почти всех центральных областях будет жарко – 29-32 градуса (кроме Винницкой и Житомирской областей, там 22-24 тепла). При этом дожди будут во всех этих областях, кроме востока страны.

В тренде
Температурные качели от +16 до +34 и грозы: где в воскресенье будет холодней всего
Реклама

Жарче всего сегодня будет на юге. Там синоптики обещают солнечную погоду и жару до +34.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. произошло 22 обрыва электросетей. Известно, что без света осталась Черноморка. Также электроснабжения не было в некоторых домах в центре города – на улице Базарной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь синоптики прогноз погоды штормовое предупреждение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовой
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовойПолитика
"Ты что делаешь, тварь!": на Донбассе мужчина разбил знак "Украина" (видео)Донбасс
В Украине испытали новейший отечественный беспилотник: фото
В Украине испытали новейший отечественный беспилотник: фотоУкраина
Получение водительских прав хотят упростить: что изменится
Получение водительских прав хотят упростить: что изменитсяАвто
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять