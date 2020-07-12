Температурные качели от +16 до +34 и грозы: где в воскресенье будет холодней всего

Сегодня в Украине синоптики предупреждают о резком похолодании, температура воздуха существенно опуститься в западных областях. Но на большей части территории страны будет жарко, на юге до +34. При этом почти везде дожди с грозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях сегодня будет холодней всего – всего 16-18 градусов, в Ровенской области столбик термометров будет показывать вообще +14. Кроме того, синоптики объявили в этом регионе штормовое предупреждение: сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/с; в Карпатах и на Закарпатье – сильные дожди.

В северных, восточных и почти всех центральных областях будет жарко – 29-32 градуса (кроме Винницкой и Житомирской областей, там 22-24 тепла). При этом дожди будут во всех этих областях, кроме востока страны.

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Жарче всего сегодня будет на юге. Там синоптики обещают солнечную погоду и жару до +34.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. произошло 22 обрыва электросетей. Известно, что без света осталась Черноморка. Также электроснабжения не было в некоторых домах в центре города – на улице Базарной.

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