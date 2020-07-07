Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Киев "поплыл": ливень в городе затопил дороги (видео)

7 июля, 19:15

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Подтопления заметили в нескольких районах города

Сильный ливень, который накрыл Киев 7 июля, стал причиной подтоплений на нескольких улицах в городе. Так, на залитые водой улицы жалуются жители Святошинского района и Минского массива на Оболони.

Реклама

Так во время дождя выглядела проезжая часть на Святошино:

Некоторые улицы и вовсе превратились в реки. Киевляне засняли, как по одной из них проплывала корзина для мусора:

Также о потопах сообщают жители Минского массива.

В тренде
В Киеве водителю пришло "письмо счастья" за чужое нарушение: что делать в таких случаях

Отметим, что в результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах города. Тогда во время разгула стихии на улице Софии Русовой в Дарницком районе сильный ветер едва не унес ребенка.

Реклама

Как писали новости "Сегодня", последствия стихии можно было увидеть на улице Антоновича. Автомобилисты снижали скорость, чтобы не попасть в аварию. Многие остановились на обочине, чтобы не стать жертвой стихии.

Видео: Юрий Божко

Также мы писали, что в июне в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев видео потоп ливень

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с
Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с "народной" маской (фото)Происшествия
Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горела многоэтажка (фото и видео)
Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горела многоэтажка (фото и видео)Происшествия
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)Происшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
В Киеве мужчина жестоко убил свою мать
В Киеве мужчина жестоко убил свою матьПроисшествия
В Киеве недалеко от аэропорта вспыхнул пожар: движение на Воздухофлотском проспекте перекрыто (видео)
В Киеве недалеко от аэропорта вспыхнул пожар: движение на Воздухофлотском проспекте перекрыто (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять