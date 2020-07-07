Киев "поплыл": ливень в городе затопил дороги (видео)

Сильный ливень, который накрыл Киев 7 июля, стал причиной подтоплений на нескольких улицах в городе. Так, на залитые водой улицы жалуются жители Святошинского района и Минского массива на Оболони.

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Так во время дождя выглядела проезжая часть на Святошино:

Некоторые улицы и вовсе превратились в реки. Киевляне засняли, как по одной из них проплывала корзина для мусора:

Также о потопах сообщают жители Минского массива.

Отметим, что в результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах города. Тогда во время разгула стихии на улице Софии Русовой в Дарницком районе сильный ветер едва не унес ребенка.

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Как писали новости "Сегодня", последствия стихии можно было увидеть на улице Антоновича. Автомобилисты снижали скорость, чтобы не попасть в аварию. Многие остановились на обочине, чтобы не стать жертвой стихии.

Видео: Юрий Божко

Также мы писали, что в июне в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

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