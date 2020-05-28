На Киев надвигается мощный шторм: куда обращаться в случае затопления улиц

В КГГА рассказали, как избежать ущерба от стихии

По прогнозу синоптиков 28 мая, в Киеве ожидается значительный дождь и усиление скорости ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывают жителей города соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время сильного дождя нужно быть осторожными:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветви могут представлять большую опасность;

если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего, необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление;

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Заранее, до начала осадков, техника гидрослужб "Киевавтодора" выедет на места возможного подтопления. Как отметили в коммунальной корпорации, готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы и насосные станции.

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В случае выявления мест подтоплений обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по номеру: 284-74-19.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последний месяц зимы била в столице рекорды несколько раз.

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