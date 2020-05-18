На Киев надвигается сильный ветер и дождь

В Киеве в понедельник, 18 мая, погода в течение дня испортится, а жителям столицы необходимо поберечься от сильных порывов ветра.

Как сообщает Укргидрометцентр, с 11:00 и до самого вечера в городе ветер усилится до 15-24 м/с.

Кроме того, днем температура воздуха будет до +16...+18 градусов, ожидаются дожди, ночью обещают до +7...+9 градусов, также с дождями.

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По области будет такая же погода, но на юге региона синоптики обещают до +19 градусов днем, а на востоке – до +17 градусов.

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Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

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Также синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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