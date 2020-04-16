Тлеющую Чернобыльскую зону накрыла пыльная буря (видео)

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где наблюдается тление после масштабных лесных пожаров, наблюдаются сильный ветер и пыльная буря. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Он уточнил, что такое ухудшение погодных условий может усугубить пожароопасную ситуацию в Чернобыльской зоне.

"В Зоне поднялась буря. Очень хочу верить, что пожарные смогут удержать тлеющие очаги от раздувания в состояние пожара", – написал Емельяненко.

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По данным МВД, по состоянию на 12:00 16 апреля в Зоне отчуждения открытого огня нет, подразделениями ГСЧС осуществляется проливка и тушение тлеющих пней и остатков древесины в ячейках Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств.

К тушению привлечены 530 человек и 103 ед. техники.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль – 0,023 мР/час, на КДП Дитятки 0,02 мР/час при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/час).

Также МВД опубликовало новое видео о бушевавших в Зоне пожарах:

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Отметим, что сильный ветер наблюдается по всей Киевской области и в столице. В частности, в Киеве из-за ветра рухнули строительные конструкции на Подольско-Воскресенском мосту.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки территорий. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. Вместе с тем 14 апреля пошли дожди и открытый огонь удалось потушить.

Подробнее о последствиях ЧП смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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