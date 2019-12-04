На Крещатике загадочно исчезли кусты можжевельника

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В центре столицы киевляне заметили пустые лунки, в которых ранее росли деревья, а позже сотрудники "Киевзеленстроя" высадили кусты можжевельника. Напомним, их высадку раскритиковали киевляне в социальных сетях, мол, на Крещатике уже ничего не может расти, только кусты.

Фото: "Сегодня"

Теперь же здесь осталась лишь разрытая земля, а из нескольких кустов можжевельника "выжил" только один.

Фото: "Сегодня"

"Вероятно, кусты можжевельника украли. Или они просто не прижились на загазованном автотранспортом Крещатике", – предполагают жители столицы, которые заметили пропажу.

Впрочем, как заверили нас в КО "Киевзеленстрой", кусты никто не воровал. Их временно убрали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.

Как пояснили сайту "Сегодня" на предприятии, солевая смесь, которую используют против гололеда зимой, сильно вредит растениям. Чтобы сохранить можжевельник, сотрудники КП по СЗН Шевченковского района выкопали кусты, которые высаживались в специальных контейнерах.

"Кусты можжевельника будут "зимовать" в оранжереях предприятия, а весной их снова высадят на Крещатике", – рассказали нам в КП по СЗН Шевченковского района.

Напомним, деревья на Крещатике усохли еще в прошлом году, о чем сообщал сайт "Сегодня". Тогда планировалось, что усохшие каштаны заменят платанами. В центре города провели эксперимент, который показал, что платаны более устойчивы к негативной городской среде. В "Киевзеленстрое" говорят, что кусты можжевельника высадили временно, а платаны будут высаживать после реконструкции Крещатика.

Тем временем на Софийской площади уже смонтировали главную елку Украины. Как это было – смотрите в сюжете:

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