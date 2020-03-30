На переговоры с эвакуированными в Киев туристами приехал министр: видео

Людям предложили несколько дней пробыть в обсервации, после чего пройти тесты на коронавирус

С эвакуированным с Бали украинцами, которых разместили пока что в отеле "Козацкий" в центре Киева на принудительную обсервацию, приехал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, люди требовали от Криклия разрешения уехать на самоизоляцию домой в другие города, а не проходить обсервацию по предложенным сценариям. Глава ведомства сначала сообщил, что ему нужно переговорить с кем-то по данному вопросу, а потом предложил туристам обсервацию в течение трех-четырех дней и прохождение ПЦР-теста.

"Третий вариант, который могу предложить, сейчас с медиками переговорю, если они такое поддержат. Три дня обсервации, что логично, проводят тестирование. Коллега сказал, что тесты, например, ПЦР, если они готовы будут, если сейчас медики подтвердят, что провести их на третий или четвертый день и это действительно дает точные результат, то мы тогда размещаем вас на бесплатную обсервацию", – сказал Криклий.

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Вместе с тем, окончательное решение пока что не появилось, так как Криклий ушел говорить с медиками.

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Напомним, что ранее вокруг эвакуации украинцев с Бали и Дохи вспыхнул скандал, так как людей перед вылетом в Украину не предупредили об условиях обсервации, в частности, о том, что они будут две недели находится в изоляции в определенных гостиницах. Часть людей согласились поехать из аэропорта "Борисполь" на обсервацию в отель "Козацкий", где пребывание бесплатно, однако платное питание. Остальные пассажиры рейсов остались в аэропорту, с ним проводят переговоры.

Ранее сообщалось, что украинцы, прилетевшие из Вьетнама в Киев, прорывались из аэропорта.

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