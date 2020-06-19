На Певческом поле в Киеве открылось "цветочное сафари" (фото)

Выставка состоит из цветочных композиций, изображающих более 30 видов животных, среди которых тигры, львы, носороги

На Певческом поле в Киеве в пятницу, 19 июня, открылась выставка "Цветочное сафари".

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"Открытие выставки прошло успешно. На этот раз мы подготовили для вас невероятную красоту настоящего сафари. Уже с первых шагов вы окунетесь в удивительный мир цветов в сочетании со скульптурами животных южного полушария. Ждем вас ежедневно с 10:00 до 19:00!" – сообщается на странице Певческого поля в Facebook.

Место проведения: ул. Лаврская, 33 (станция метро "Арсенальная"). Выставка продлится до 26 июля.

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Отметим, что в апреле на Певческом поле должна была открыться традиционная выставка тюльпанов, однако в этом году из-за карантина ее отменили. Впрочем, все желающие могли наблюдать за цветущими клумбами онлайн в Сети.

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Напомним, что в столице после карантина открылся также ботанический сад имени Гришко, расположенный на Печерске. Как писали новости "Сегодня", не так давно там расцвело тюльпановое дерево.

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