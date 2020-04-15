Тюльпаны с отмененной выставки на Певческом поле в Киеве покажут онлайн

Выставка должна была открыться 17 апреля и продлиться до 10 мая

Цветущие клумбы, которые должны были радовать посетителей юбилейной ежегодной выставки тюльпанов на Певческом поле в Киеве, можно будет увидеть онлайн.

Выставка должна была открыться 17 апреля и продлиться до 10 мая. В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса мероприятие отменили. Вместе с тем, организаторы выставки на странице "Новое Певческое поле" в Facebook сообщили, что полюбоваться цветами в этом году можно будет онлайн и они будут публиковать фотографии и видео цветущих растений в социальных сетях.

"17 апреля должна была открыться ежегодная выставка тюльпанов, которая в этом году юбилейная. К сожалению, карантин испортил все планы. Но мы не можем оставить вас без этой невероятной красоты и приглашаем в цветущее путешествие на нашей странице в Facebook", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в связи с отменой массовых мероприятий столичные коммунальщики запустили онлайн-прогулки по паркам Киева. На странице КП СЗН Днепровского района можно посмотреть видео из парков "Аврора", "Победа", сквера на улице Шумского и других живописных мест.

Напомним, в столице активизировались "цветочные воры".

Также мы писали, что в зеленых зонах в Киеве полиция с помощью дронов ищет нарушителей карантина:

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