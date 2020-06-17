На Певческом поле в Киеве покажут "цветочное сафари"

Выставка продлится с 19 июня по 26 июля

На Певческом поле в Киеве 19 июня откроется выставка "Цветочное сафари". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В 10:00 на территории Печерского ландшафтного парка откроется летняя выставка цветов "Цветочное сафари". Главными героями выставки станет фауна южного полушария – более 30 видов животных, среди которых тигры, львы, носороги и тому подобное", – говорится в сообщении.

По замыслу организаторов, объемные топиарные фигуры диких животных среди композиций из более 200 000 цветов создадут панораму настоящего сафари в центре столицы.

Реклама

Читайте также: В киевском ботсаду расцвели пионы и маки (фото)

Место проведения: ул. Лаврская, 33 (станция метро "Арсенальная").

Выставка продлится до 26 июля.

В тренде Киевский аэропорт продлил карантин и отменил рейсы

Ранее в столичном ботсаду на Печерске расцвело тюльпановое дерево.

Реклама

Напомним, что ботсад после карантина открылся для посетителей с 11 мая.

Посещение разрешено с соблюдением нескольких ограничений. Так, на территории парка разрешено находиться группами не более трех человек. Запрещено при этом проводить любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии.

Как ботсад переживал карантин, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама