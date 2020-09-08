Старейший фонтан Киева откроют после реставрации: названа дата

В Киеве заканчивается реставрация легендарного фонтана "Самсон" на Контрактовой площади.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", работы еще продолжаются и вокруг фонтана до сих пор установлено ограждение.

"На данный момент выполнено 85% от запланированных работ по реставрации фонтана "Самсон" с ротондой. Устроено фигурное мощение на площади, отремонтировано техническое помещение фонтана", – заявили на предприятии.

В настоящее время идут работы по благоустройство стен внутри ротонды, наружные работы по шпаклевке и покраске.

"Уже заказано новое оборудование для фонтана. Работы планируем завершить к концу сентября", – отметили в "Киевзеленстрое".

При этом в Сети уже появилась критика нового вида ротонды. На ней, по мнению комментаторов, слишком много синего цвета и позолоты. Ранее она была выкрашена в белый цвет, а крыша – в зеленый.



Фонтан "Самсон" до и после реставрации. Фото: Facebook / Владимир Хенгистов

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Как заявил архитектор Юрий Лосицкий, научный руководитель и автор проекта реставрации, критики и недовольные были всегда, даже когда в 1980 годах он принимал участие в восстановлении этого памятника вместе с Валентиной Шевченко.

"Недовольные и критики – есть, были и будут всегда. В свое время фонтан "Самсон" был покрашен в белый цвет. Почему? Его просто не успели до конца докрасить, спешили открыть. Есть исторические фотографии, на которых видно, что он был покрашен в разные оттенки. И сейчас все четко соответствует тому, как он выглядел в старину", – заверил он.

Архитектор добавил также, что реставрация все еще не завершена.

"Там много еще недоделок. Забор еще будет оставаться на месте. Я не сторонник спешки. Уже один раз мы поспешили… и фонтан на 40 лет остался недокрашен. Спешка тут ни к чему... Теперь фонтан приводится в тот вид, который он имел с самого начала", – резюмировал Лосицкий.

Отметим, что реставрация фонтана была запланирована в 2018 году, однако ее перенесли, чтобы провести в теплое время года. Конструкция ротонда была покрыта заметными трещинами и скульптура в чаше начала рассыпаться.

В 2019 году молодые люди перекрасили статую Самсона и льва в розовый цвет. Многие киевляне выступали тогда за то, чтобы именно "художники" смывали краску, а отмывали ее сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района.

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