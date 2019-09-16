В Киеве отмыли изуродованную скульптуру Самсона

Фото: Ihor Kukurika

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Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений отмыли скульптуру "Самсона, раздирающего пасть льва" на Контрактовой площади. Напомним, 4 сентября, фонтан "Самсон" выкрасили розовой краской трое молодых людей, которых задержала полиция. Оказывается, к отмыванию памятника "художников" не привлекали.

Сейчас на памятнике можно заметить следы розовой краски, а в некоторых местах от скульптуры отпали куски бетона. Например, у льва практически отвалилась одна из лап.

Фото: Р.Марущак

"Наши сотрудники отмыли, как могли скульптуру, от розовой краски. Похабные надписи и матерные слова на ротонде тоже закрасили белой краской. Все это сделано силами наших сотрудников", – рассказала "Сегодня" Ольга Манько, директор КП СЗН Подольского района.

По ее словам, архитекторы, которые занимаются восстановлением памятника, составили смету, как правильно отмыть памятник.

"На это нужно было потратить 100 тысяч гривен. Но мы не видим смысла тратить такие огромные средства, к тому же реконструкция фонтана будет в следующем году. Поэтому аккуратно отмыли его, поскольку боимся повредить. Скульптура рассыпается, от ноги льва отвалился кусок бетона. Мы боимся его повредить", – рассказали нам в КП по СЗН Подольского района.

"Каждый день мы фиксируем в парке на Контрактовой площади факты мелкого и крупного вандализма. Например, родители детей матюкают коммунальщиков за то, что те делают замечание детям, что рвать цветы с клумбы запрещено, и вырывать кусты тоже, что плохо выбрасывать декоративный камень с клумб, и лазить по конструкциям, которые для этого не предназначены! Люди ведут себя по-хамски, а восстанавливать все приходится коммунальным службам", – жалуется Ольга Манько.

Ранее новости "Сегодня" писали, что "Киевзеленстрой" намеревался отремонтировать "Самсон" за 2,4 млн грн. Вокруг этой цифры в столице разгорелся в прошлом году скандал.

Также сообщалось, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой. Также на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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