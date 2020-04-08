На Позняках появился "квартал" из шалашей, который построили из мусора бездомные (фото)

В хибарках проживает не менее пяти человек

На столичных Позняках снова образовалась гигантская свалка из мусора, который сюда снесли со всего микрорайона бездомные. Более того, они тут построили себе целую деревню из шалашей. "Квартал" бездомных появился на пустыре между улицами Анны Ахматовой, проспектом Григоренко, Княжим затоном и Урловской, где городские власти все никак не могут построить школу и детский садик. Вокруг пустыря расположены десятки жилых высотных домов.

Напомним, год назад, 11 апреля, здесь уже вспыхнул крупный пожар и черный дым окутал все прилегающие улицы. Причина была в том, что в кустах на пустыре бездомные построили себе шалаши, куда стягивали со всего микрорайона различный мусор: шины, старые диваны, двери, стекло и пластик.

Как выяснил сайт "Сегодня", сейчас в шалашах проживает как минимум пять человек. Люди продолжают стягивать сюда всевозможный мусор. Для этого даже приспособили тележки из местного супермаркета.

Чтобы не допустить пожара, который был в прошлом году местные жители обратились в департамент городского благоустройства КГГА. Они отмечают, что свой городок в кустах бездомные возвели за последние 1,5 месяца. По словам жителей, они часто слышать из кустов песни и крики. Люди боятся, что захмелевшие бездомные могут устроить пожар.

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"Мы выехали на указанное место – это просто безобразие. Дарницкой РГА будет дано срочное поручение за неделю навести порядок на пустыре и вывезти весь накопленный мусор", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте городского благоустройства КГГА.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе столицы обнаружили бездомных, которые поселились в колодцах теплотрассы. Бездомные обжили два колодца на перекрестке улиц Тростянецкой и Санаторной. По информации местных жителей, "гости подземелья" ведут себя агрессивно и на контакт не идут. Люди переживают за безопасность своих детей, которые по дороге в школу проходят мимо колодцев, где живут бездомные. Возле указанной теплотрассы находится школа № 291. Кроме того, зимой под стенами больницы скорой помощи на ул. Братиславской в Киеве обнаружили труп бездомного мужчины.

Также в прошлом году Рада приняла закон о предоставлении убежища бездомным.

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