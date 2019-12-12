Рада приняла закон о предоставлении убежища бездомным

Бездомные до сегодняшнего дня могли регистрироваться только в определенных приютах

/ Фото: Сегодня

Зима уже наступила и в Украине продолжают спасать бездомных. А тем временем Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №0932, которым разрешила бездомным регистрироваться в приютах. За соответствующее решение проголосовали 343 нардепа.

Принятым законопроектом внесены в статью 6-1 закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" следующие изменения:

в части первой слова "созданных органами местного самоуправления" заменить словами "созданных в соответствии с законом Украины "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей";

в части второй слова "где проживают указанные лица" заменить "в которых указанным лицам предоставляются социальные услуги в соответствии с законом Украины "О социальных услугах".

Теперь принятый закон обеспечит доступность и надлежащее качество социальных услуг для бездомных. Документ отменяет дискриминационные нормы относительно:

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привязки регистрации в Центре учета для бездомных к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища";

запрета негосударственным поставщикам социальных услуг создавать специализированные социальные учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты для бездомных граждан.

На сегодняшний день действует норма, что бездомные и другие лица, не имеют постоянного места жительства, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, созданных только органами местного самоуправления. Нынешнее законодательство позволяет только органам местного самоуправления создавать приюты для бездомных. Эта норма исключает для общественных организаций создание подобных учреждений и делает легитимными только коммунальные учреждения.

В тренде Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве открыли уже 21 пункт обогрева. В некоторых можно даже принять душ, а горячую пищу и теплую одежду можно получить от социального патруля.

Отметим, что десятки тысяч украинских бездомных с опаской ожидают зимы. А тем временем чиновники уверяют, что температурный режим не требует открытия пунктов обогрева. Читайте подробней, где в городах Украины готовы помочь бездомным.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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