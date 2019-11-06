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На столичной Оболони открыли третью очередь парка "Наталка"

6 ноября, 14:14

Капремонт территории осуществили от центрального входа в парк до гольф-клуба

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В Киеве в среду, 6 ноября, открыли третью очередь парка "Наталка" на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В 2017 году масштабно обновили первую очередь парка, в прошлом году – вторую. А теперь представляем третью очередь – почти 9 гектаров обустроенной комфортной территории", – цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, который присутствовал на открытии.

Капремонт территории осуществили от центрального входа в парк до гольф-клуба. В обновленной части парка обустроили вход, пешеходные дорожки с ФЭМ, лестницы и пандусы, установили современные скамейки и урны, камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, навигационные таблички, установили современное освещение, систему полива. Высадили газоны и цветники.

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Также здесь есть свое футбольное поле, универсальное поле для баскетбола, волейбола, тенниса и других игр, площадка для занятий воркаутом. И еще одна спортивная площадка с инклюзивными элементами – где смогут заниматься и люди с инвалидностью. Есть беговая дорожка, интерактивная детская площадка – едва ли не самая большая детская площадка в столице, площадью 2 тыс. кв. м.

Есть в новой части парка и специально огороженная площадка для выгула собак.

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Также в КГГА напомнили, что в этом году в столице обновили 31 парк и сквер. Сейчас продолжаются работы и в других городских парках – в частности, в зоне отдыха "Лебединое" на Позняках, завершают капремонт в парке "Совки". Также в планах города капремонт и четвертой очереди парка "Наталка".

Напомним, жителей Дарницкого района Киева ждет сюрприз. В парке "Позняки", недалеко от одноименной станции метро, появится огромная детская площадка на морскую тематику.

Ранее "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

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Киев оболонь парк Наталка

Источник: Сегодня

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