Ждали больше года: на Позняках появится детская площадка за 2 млн грн

Для местных малышей построят зону игр, которая обойдется горбюджету почти в два миллиона гривен

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Жителей Дарницкого района Киева ждет сюрприз. В парке "Позняки", недалеко от одноименной станции метро, появится огромная детская площадка на морскую тематику. Уже больше года тут было заброшенное место. Старая площадка физически износилась и ее пришлось демонтировать местным коммунальщикам, чтобы дети не покалечились. Новое место для детских игр все никак не могли построить, хотя в парке "Позняки" ежедневно гуляют сотни мам с маленькими детьми, а поблизости нет ни одного парка с детской площадкой.

На днях тут появились рабочие. Они начали ровнять грунт и уже выстелили довольно большую территорию специальным мягким резиновым покрытием.

"Старую детскую площадку, которая пришла в негодность, еще год назад демонтировали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района. Сейчас стартовал процесс по строительству современной детской площадки с безопасным резиновым покрытием. Его как раз устилают рабочие. По итогу дети смогут увидеть на нем рисунок в виде большого осьминога. Сама площадка будет посвящена морской тематике, поскольку рядом с парком "Позняки" есть озеро. Заказчиком работ выступило КО "Киевзеленстрой", – рассказывает сайту "Сегодня" Людмила Филинская, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

На площадке появится большой игровой комплекс в виде морского вокзала. А также много игровых элементов для деток разных возрастных групп. Строительство новой детской площадки обойдется городскому бюджету в более 1,9 миллиона гривен.

"Мы очень рады тому, что в парке наконец-то появится детская площадка. Вместе с другими мамами написали десятки жалоб в КГГА с просьбой установить детскую площадку. Наш район густо заселен. Иногда в парке собирается до сотни мам с колясками, а гулять детям просто негде. Теперь с нетерпением ждем, когда достроят площадку. Кстати, было не плохо осветить парк, поскольку в темное время суток тут темно как в танке", – жалуется молодая мама и жительница Позняков Ольга Иванчук.

"По периметру украсим территорию площадки зелеными насаждениями, добавим лавочек. Это будет очень красивая зона для отдыха детей. Рабочие укладывают безопасное резиновое покрытие и вскоре приступят к монтажу игровых комплексов: горок, качелей, турников. Если погода позволит все сделать быстро, детская площадка заработает уже в ближайшее время", – добавляет Филинская.

В КП по СЗН Дарницкого района говорят, что также просят город профинансировать проект по обустройству в парке стационарной системы освещения и полива:

"Надеемся, что в следующем году получим средства на обустройство стационарной централизованной системы полива, чтобы поддерживать парк в отличном состоянии. А проект по освещению парка уже готовится".

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Отметим, что в эту субботу (в 10:00) в парке Партизанской славы, со стороны улицы Тростянецкой, 58-а (пересечение с Волгодонским переулком) состоится семейный праздник, который посвящен высадке дубов.

"В прошлом году мы высадили в центре парка Партизанской славы молодые сосны, а в этом году решили украсить его молодыми дубами, – рассказывает нам Людмила Филинская. – Мы приглашаем всех жителей района и киевлян принять участие в этом веселом и полезном мероприятии. Всего будет посажено 250 молодых дубочков. На высадку деревьев приглашены звезды и ветераны спорта, артисты разных жанров. После высадки деревьев гости мероприятия смогут послушать концерт, попробовать вкусную казацкую кашу и согреться травяным чаем. Для детей будет много разных спортивных игр, викторин, развлечений и веселых конкурсов".

Ранее "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

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